ARERA conferma: a gennaio gas giù del 34,2% per utenti in maggior tutela

(Teleborsa) -che, come anticipato di recente da Nomisma Energia e dal Ministro Giorgetti, si vedranno. Il prezzo più vantaggioso verrà applicato, con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui,In base all’andamento medio del mercato all’ingrosso (il PSV),si registra unarispetto al mese di dicembre 2022. La componente deldel gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da ARERA, sensibilmente più bassa rispetto a quella del mese di dicembre. Come previsto dalla Legge Bilancio, per il I trimestre 2023, ARERA ha giàper il gas e confermato la componente negativa UG2 per i consumi gas fino a 5.000 smc/anno e laLa riduzione per il mese di gennaio, in termini di effetti finali,nell’ultimo anno, con lascorrevole (febbraio 2022-gennaio 2023) che risulta di circarispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (febbraio 2021- gennaio 2022)., commenta l', aggiungendo "ora le famiglie, oramai ridotte allo stremo, possono tirare un sospiro di sollievo", ma ", insostenibili per troppi italiani".Secondo lo, per una famiglia tipo in tutela, se il 34,2% significa spendere su base annua 722 euro in meno,(non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nell'ipotesi di prezzi costanti) resta alla cifra stellare di, che sommati aigià scattati, determinano una"Il Governo deve rinnovare tutti gli sconti in scadenza al 31 marzo, dall'azzeramento degli oneri di sistema all'Iva sul gas al 5%. Sarebbe un colossale errore non farlo, un disastro per gli italiani. Urge anche rinviare la fine del mercato tutelato della luce, che per i condomini e le associazioni, dalla polisportiva alla pro loco del paese, è prevista tra meno di 2 mesi, il 1° aprile 2023", afferma il Presidente di UNC Marco Vignola.