CNH Industrial, premio ai dipendenti tra 1.150 e 1.900 euro lordi

CNH Industrial

(Teleborsa) - I siti produttivi didi Jesi, Lecce, Modena e anche il personale non legato ai processi produttivi riceveranno con la busta paga di febbraio un premio, con importi lordi medi compresi tra circa 1.150 e 1.900 euro lordi, a seguito dei "risultati raggiunti in termini di produttività, rispetto dei tempi di consegna e qualità del prodotto".Lo ha annunciato CNH Industrial, nel corso di un incontro odierno con le Organizzazioni Sindacali, presentando i valori del premio di risultato, contrattualmente previsto, checui si applica l’accordo.Questi valori - spiega la società in una nota - "sono commisurati alle performance realizzate da ogni singola unità produttiva nel corso del 2022, calcolate sulla base di indicatori finalizzati a valorizzare il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di competitività e redditività dell’Azienda".