Coderblock, round da 1 milione di euro per crescere negli USA

(Teleborsa) -, startup palermitana attiva nel settore del metaverso, ha chiuso un. Hanno guidato il round Deloitte Consulting SB, società leader mondiale nella consulenza multidisciplinare, e la società svizzera ADM Media Consulting, attiva nella produzione di servizi multimediali.Le risorse raccolte faciliterannoe l'ingresso di Coderblock nel Web3, oltre che la, la divisione globale dedicata alla realizzazione di contenuti creativi per il metaverso.L'aumento di capitale fa seguito adello stesso valore complessivo che hanno dato inizio al processo di internazionalizzazione, partito nel settembre del 2022 con l'apertura di una nuova sede a Miami."Il nostro obiettivo è portare la bandiera dell'innovazione siciliana nei luoghi strategici per il settore del metaverse e l'unico modo per farlo era andare nella patria del Web3, portando Coderblock a Miami", ha commentatodi Coderblock.La startup palermitana èdall'idea di Costa di creare esperienze virtuali immersive per uffici, eventi, formazione e shopping. Con l'esplosione del metaverso e un primo aumento di capitale di 1 milione di euro, la direzione intrapresa da Coderblock è stata quella di connettere i vari ambienti virtuali in un