De Nora, risultati 2022 in forte crescita. Roberto Cingolani in CdA

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha registratopreliminari alche superano gli 850 milioni di euro, in aumento del 38% rispetto ai 615,9 milioni di euro registrati nel 2021. La crescita è principalmente riconducibile ad une, con riferimento ad alcune linee di business, anche unaapplicati ai clienti connesso all'aumento della quotazione di alcune materie prime e in particolar modo di alcuni metalli nobili."Si sta sempre più consolidando una crescita sostenuta che vede l'affacciarsi deiraggiunti in tempi brevi grazie ad un know-how tecnologico sviluppato durante i cento anni di storia del gruppo - ha commentato l'- In particolare, nel corso del 2022 sono stati realizzati prodotti al servizio della generazione dell'idrogeno verde per circa 300 MW".L'al 31 dicembre 2022 è atteso ad oltre 190 milioni, in crescita di circa il 50% rispetto al 2021, con una marginalità oltre il 22% in aumento di circa 200 punti base rispetto al dato 2021. Ilè in crescita di oltre il 44% rispetto al 31 dicembre 2021 e si attesta intorno ai 790 milioni, livello record della storia societaria. La società hapositive per 48 milioni, in miglioramento rispetto all'Indebitamento Netto di 0,6 milioni al 30 settembre 2022.Il CdA haquale nuovo membro indipendente. Il professore di fisica è stato ministro della Transizione Ecologica nel governo Draghi dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022, mentre dal 23 ottobre 2022 ricopre una nuova posizione in Leonardo."La sua profonda conoscenza del mondo energy e il suo spirito di civil servant aiuteranno il gruppo ad essere ancora", ha detto Dellachà.