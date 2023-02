Ferrari, risultati record nel 2022. Prevede ricavi di 5,7 miliardi nel 2023

Ferrari

(Teleborsa) -ha chiuso il 2022 conpari a 5.095 milioni di euro, in aumento del 19,3% rispetto all'anno precedente, unpari a 1.773 milioni di euro (+15,8%), un margine EBITDA pari al 34,8% e unpari a 939 milioni di euro, con un utile diluito per azione pari a 5,09 euro."Lo scorso anno si è concluso conche hanno raggiunto estabilendo nuovi record in tutte le metriche, come un utile netto di 939 milioni di euro e una generazione di free cash flow industriale di 758 milioni di euro - ha commentato l'- Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo"."Nonostante il complesso scenario macroeconomico globale,, incoraggiati dai numerosi segnali e risultati di un'azienda in evoluzione", ha aggiunto.Nel 2022 lehanno raggiunto le 13.221 unità, con un incremento di 2.066 unità o del 18,5% rispetto all'anno precedente. Nel portafoglio prodotti dell'esercizio sono compresi nove modelli con motore a combustione interna (ICE) e tre modelli a motore ibrido, che hanno rappresentato rispettivamente il 78% e il 22% delle consegne totali.L'al 31 dicembre 2022, pari a 207 milioni rispetto a 297 milioni al 31 dicembre 2021, riflette il riacquisto di azioni proprie per 397 milioni e la distribuzione di dividendi per 252 milioni. Al 31 dicembre 2022 la liquidità complessiva disponibile era pari a 2.058 milioni (2.020 milioni al 31 dicembre 2021), incluse linee di credito committed inutilizzate per 669 milioni.Laprevede ricavi netti pari a circa 5,7 miliardi di euro, un EBITDA pari a 2,13-2,18 miliardi di euro con un margine EBITDA pari al 38%. L'utile diluito per azione è visto a 6-6,20 euro, mentre il free cash flow industriale è stimato a fino 900 milioni di euro.