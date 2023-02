FS Italiane, siglato protocollo d'intesa con le Associazioni dei Consumatori

(Teleborsa) - Prosegue il percorso di confronto e sinergia trae il mondo delleNella sede di Ferrovie dello Stato di Villa Patrizi a Roma è stato siglato oggi unvolto a rafforzare il rapporto di collaborazione reciproca tra FS e le Associazioni dei Consumatori, anche in relazione alGli obiettivi dell'Intesa – spiega FS Italiane in una nota – sono stati illustrati in un incontro a cui hanno preso parte l', il, e iTra ifigura l'impegno che FS assume nei confronti delle Associazioni in termini di dialogo, confronto e collaborazione intesi come elementi di valore aggiunto nei processi decisionali, oltre che nell'organizzazione di incontri periodici atti a favorire la condivisione di informazioni utili a individuare esigenze collettive legate alle attività di FS, promuovendo dove necessario il dialogo con gli Enti istituzionali competenti, le Società e i Poli del Gruppo FS (Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano).Figurano, tra lel'attenzione a iniziative congiunte di comunicazione e promozione della sostenibilità sociale, economica, ambientale; lo studio e l'approfondimento di soluzioni per il miglioramento della qualità dei servizi mediante il coinvolgimento delle Società del Gruppo interessate; l'informazione sugli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo FS e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della mobilità nazionale.Gli incontri che seguiranno tra le Associazioni dei Consumatori e i rappresentanti di Ferrovie dello Stato si svolgeranno mediante l'convocato con cadenza trimestrale o su iniziativa delle Parti. Il Tavolo potrà essere affiancato da gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle società di FS in base all'area di business oggetto delle tematiche da trattare.Al Protocollo d'Intesa siglato oggi con Ferrovie dello Stato hanno aderito le organizzazioni A