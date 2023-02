Geox, ricavi 2022 crescono a doppia cifra

Geox

(Teleborsa) - Idisi sono attestati a euro 735,5 milioni, in aumento del 20,8% rispetto all’esercizio precedente (+17,8% a cambi costanti) grazie ad un ottimo andamento di tutti i principali canali distributivi.Anche l’con un fatturato di 166 milioni riportando una crescita del 14% sullo stesso periodo del 2021 grazie alla ritrovata totale affidabilità della catena di approvvigionamento che ci ha permesso di soddisfare completamente le richieste di consegna di prodotto da parte dei clienti.rispetto allo scorso anno e sono superiori alle attese - ha commentato- . A fine dicembre i ricavi del Gruppo sono in aumento del 21% con una crescita a doppia cifra su tutti i canali distributivi e in tutte le principali aree geografiche. Tali evidenze testimoniano l’efficacia delle iniziative previste nella fase di crescita 2022-2024 “Bigger & Better” del Piano Strategico focalizzata sul rilancio del brand, su forti investimenti sul prodotto e sullo stile, sulla rinnovata attenzione alla distribuzione multimarca, sul digitale e sulla produttività dei negozi monomarca sia diretti che in franchising.di crescita sia sul fronte dei ricavi che della redditività", ha aggiunto il top manager., che rappresenta il 26,5% dei ricavi del Gruppo (25,3% nel 2021), si attestano a euro 194,8 milioni (+26,6%) rispetto a euro 153,8 milioni nel 2021. La crescita è stata guidata dai negozi diretti (+23%) e dal canale franchising (+79%) favoriti anche dalla progressiva riapertura della rete distributiva. Anche il canale wholesale ha riportato un’ottima performance (+21%)., pari al 44,6% dei ricavi del Gruppo (45,7% nel 2021), ammontano a euro 327,9 milioni, rispetto a euro 278,3 milioni del 2021, registrando un incremento del 17,8% principalmente dovuto, come in Italia, al buon andamento del canale retail. I negozi diretti in Europa hanno riportato vendite comparabili in crescita del +19%. Anche la performance del franchising (+50,7%) è stata positiva.Ilregistra un fatturato pari a euro 30,3 milioni, +12,8% (+3% a cambi costanti) rispetto al 2021; positivo il trend dei negozi diretti (+20%) mentre il canale wholesale (+2%) ha risentito della cancellazione di alcuni ordinativi conseguente alle criticità emerse sulla catena di approvvigionamento (ritardi di produzione e/o ritardi di consegna).Gli Altri Paesi riportano un fatturato in crescita del +21,7% rispetto al 2021 (+12,6% a cambi costanti).In particolare nellil fatturato è risultato in crescita del 6% grazie al trend positivo del quarto trimestre (+23%) che ha permesso di compensare largamente e superare gli effetti negativi derivanti della riorganizzazione in Giappone che ha comportato la chiusura della filiale ed il passaggio del business ad un distributore.Per quanto riguarda invece l’i ricavi dell’area sono risultati in crescita del +25,8%. I negozi a gestione diretta dell’intera area hanno riportato vendite comparabili in aumento del +15%; positive anche le crescite del canale wholesale e franchising.