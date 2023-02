Il calendario 2023 degli eventi societari di Acea

Multiutility capitolina

Acea

(Teleborsa) - Laha reso note le date previste nel corso del 2023 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione, specificando che potranno essere programmati incontri con la Comunità finanziaria ed i media per la presentazione dei risultati di periodo e, eventualmente, delle strategie aziendali.Inoltre, i vertici diprevedono che ilrelativo all’esercizio 2022 sarà messo in pagamento a partire dal 21 giugno 2023, con stacco della cedola il 19 giugno 2023.CDA: Bilancio consolidato del Gruppo ACEA e progetto del bilancio di esercizio di Acea al 31 dicembre 2022Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 in prima convocazione - in seconda convocazione il 18 aprileCDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023