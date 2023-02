Il calendario societario 2023 di Webuild

Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) - Laha reso note le date previste nel corso del 2023 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti ed ha specificato che eventuali variazioni al calendario, così come le informazioni relative alle connesse conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionali, saranno tempestivamente comunicate.CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 e Bilancio ConsolidatoAssemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 (unica convocazione)CDA: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 31 marzo 2023CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023CDA: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2023