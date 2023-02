Meta Platforms, ricavi e utili in calo nel quarto trimestre 2022

Meta Platforms

(Teleborsa) -(la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp) ha registratoin calo del 4% a 32,17 miliardi di euro nel, contro attese degli analisti per 31,53 miliardi di euro (secondo dati Refinitiv). L'è sceso a 4,65 miliardi di dollari (-55%), o 1,76 dollari per azione, nel trimestre terminato il 31 dicembre, rispetto ai 10,29 miliardi di dollari, o 3,67 per azione, dell'anno precedente.Il calo è stato in gran parte dovuto a undi 4,2 miliardi di dollari relativo a misure di riduzione dei costi come licenziamenti, chiusure di uffici e revisione della strategia del data center."La nostra community continua a crescere e sono soddisfatto del forte coinvolgimento nelle nostre app. Facebook ha appena raggiunto il traguardo di 2 miliardi di attivi giornalieri - ha affermato, fondatore e CEO di Meta - I progressi che stiamo facendo sul nostro motore di scoperta AI e su Reels sono i principali fattori trainanti di questo. Oltre a questo, il nostro tema di gestione per il 2023 èe ci concentriamo sul diventare un'organizzazione più forte e più agile".Gli utenti attivi giornalieri () sono stati pari a 2 miliardi, contro i 1,99 miliardi previsti dal mercato, secondo StreetAccount. Gli utenti attivi mensili () sono stati 2,96 miliardi, rispetto ai 2,98 miliardi attesi, e le entrate medie per utente () sono state pari a 10,86 dollari, contro i 10,63 previsti dal mercato.Meta Platforms ha dichiarato dientrate nelcomprese tra 26 miliardi e 28,5 miliardi di dollari, mentre gli analisti si aspettavano indicazioni per un fatturato di 27,1 miliardi di dollari, secondo Refinitv. La società prevede che le suesaranno comprese tra 89 miliardi e 95 miliardi di dollari, che è inferiore alla sua previsione precedente di 94-100 miliardi di dollari per l'anno.