Milano Malpensa, a maggio riapre Terminal 2 dopo tre anni di chiusura

(Teleborsa) -. Lo hanno annunciato SEA - Società Esercizi Aeroportuali, società che gestisce i sistemi aeroportuali di Milano Malpensa e Linate, e, compagnia numero uno negli aeroporti milanesi, ricordando che il Terminal era statoe alla conseguente diminuzione del traffico aereo.del Terminal 2,, consentiranno di inserire un'area sarà dedicata al self bag drop nell'area check-in, di ristrutturare l'area dei controlli di sicurezza con nuove linee automatizzate e macchine che permetteranno di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi. Altri interventi riguardano l'efficientamento energetico.Quest'estate easyJet arriverà a, confermandosi il primo vettore dello scalo per capacità messa a disposizione dei propri clienti e portafoglio di rotte raggiungibili., Country Manager di easyJet Italia, ha detto che la riapertura "rappresenta per noi motivo di grande entusiasmo, ancor di più in vista di un'estate - come quella in arrivo - in cui puntiamo a un ritorno ai livelli pre-pandemici".Per il presidente di Enac,, la riapertura del T2 "è un passo importante per il rilancio dello scalo di Malpensa che ci auguriamo contribuisca a riportare il traffico aereo ai numeri pre-Covid".