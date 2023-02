NVP, accordo da 10 milioni di euro per produzione del WTA Tour

NVP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha sottoscritto unper il quale si stimanocon WTA Media (Women's Tennis Association) e Dazn Group Limited UK per laNVP è stata scelta come fornitore esclusivo per la realizzazione dei. La società fornirà per ogni tappa un numero massimo di 32 telecamere e oltre 40 tecnici su scala mondiale, prevedendo di raggiungere un pubblico superiore ai 500 milioni di spettatori.L'accordo, con 8 tappe a Doha, Stoccarda, Berlino, Charlestone, San Jose, Tokyo, Eastbourn e Montreal, oltre le finali che si svolgeranno a Shanghai."Siamo particolarmente orgogliosi dell'avvio della collaborazione con principali player mondiali del panorama sportivo ad elevato standing, quali WTA Media e Dazn Group Limited UK - ha commentato l'- Un progetto quadriennale di 10 milioni di euro checonsentendo di ottenere una risonanza globale, che consolida i nuovi sviluppi di crescita futuri".