Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee nel giorno in cui la BCE ha confermato la sua posizione di "falco". La banca centrale europea ha alzato il costo del denaro di 50 punti base annunciando un altro rialzo analogo a marzo. Sempre oggi, la Banca d'Inghilterra ha ritoccato all'insù i tassi di interesse , di altri 50 punti base, portandoli al 4%.Nel frattempo, si registra un bilancio decisamente positivo a Wall Street, con l'che vanta un progresso dell'1,36%, il giorno dopo che anche la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse annunciando ulteriori strette future.Sul mercato valutario, negativo l', in flessione dello 0,70%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.916 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,76%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 76,3 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +173 punti base, con un deciso calo di 18 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,75%.incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,16%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,76%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,26%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,49%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,44%.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,24 miliardi di euro, con un incremento di ben 481 milioni di euro, pari al 17,45%, rispetto ai precedenti 2,76 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,23 miliardi.di Milano, troviamo(+9,54%) dopo aver ricevuto l'offerta non vincolante per NetC e(+7,30%) dopo i conti. Corre(+5,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,46%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,77%.scende del 2,09%.di Milano,(+6,66%),(+5,40%),(+5,16%) e(+5,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,67%.Crolla, con una flessione del 4,42%.Calo deciso per, che segna un -3,53%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,13%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Bilancia commerciale (atteso 9,2 Mld Euro; preced. 10,8 Mld Euro)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 43,65K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 186K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,4%; preced. 1,4%).