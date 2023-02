Piazza Affari positiva. Strappa TIM, soffre Saras

TIM

(Teleborsa) -, con gli investitori che hanno accolto con favore i segnali della Federal Reserve che le pressioni inflazionistiche si stanno allentando. L'attenzione è oggi rivolta alleattese nel corso della giornata. In particolare, la BCE dovrebbe alzare il costo del denaro di 50 punti base e portare i tassi di deposito al 2,5%, al massimo da novembre 2008.In, dopo che la società ha confermato di aver ricevuto dal colosso statunitense KKR. Il governo, attraverso una nota del ministero delle Imprese e Made in Italy, ha fatto sapere di seguire con attenzione gli sviluppi sull'offerta di KKR e ha ribadito gli obiettivi sulla tutela dell'occupazione e sulla sicurezza dell'infrastruttura strategica., dopo che Angel Capital Management (del consigliere Angelo Moratti) ha sottoscritto un cosiddetto "funded collar derivative contract" conavente ad oggetto ilsociale della società attiva nella raffinazione del petrolio.Intanto, è, con l'attenzione degli investitori che si concentra sulle grandi banche.ha registrato un utile netto di 5,7 miliardi di euro nel 2022, più del doppio rispetto all'anno precedente e il risultato migliore dal 2007.ha segnalato un calo dell'utile annuale del 23,1% a 3,67 miliardi di euro, mentreha comunicato un utile record di 9,6 miliardi di euro nel 2022.Sul sono arrivati dati contrastanti dall'andamento del commercio estero tedesco a dicembre 2022, mentre è salita la disoccupazione in Spagna nel mese di gennaio 2023.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,1. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,03%.Lomigliora, toccando i +187 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,08%.decolla, con un importante progresso dell'1,54%, composta, che cresce di un modesto +0,51%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,65%., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,78%, a 26.913 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.147 punti. Leggermente positivo il(+0,53%); sulla stessa linea, su di giri il(+1,62%).di Milano, troviamo(+8,97%),(+3,63%),(+3,31%) e(+2,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,72%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.del FTSE MidCap,(+4,55%),(+3,45%),(+2,96%) e(+2,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,95%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,00%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%.