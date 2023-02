Spagna, disoccupazione aumenta di 70.700 unità a gennaio

(Teleborsa) -. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un aumento mensile dei disoccupati di 70.700 unità, rispetto ai -43.700 del mese di dicembre e ai -15.200 attesi dagli analisti."Segue quindi il consueto andamento del primo mese dell'anno in cui la disoccupazione aumenta sempre, anche se in questa occasione lo fa al di sotto dell'aumento medio di 81.424 persone o più di 100.000 negli anni precedenti la pandemia", si legge nell'analisi del Ministero.Il confronto con loevidenzia ancora un calo dei disoccupati di 214.681 unità (-6,87%). Ildei disoccupati si è attestato a 2.908.397 persone, il più basso in un mese di gennaio dal 2008.