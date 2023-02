Tinexta

(Teleborsa) -annuncia il completamento dell’investimento di Euro 100 milioni di Bregal Milestone in InfoCert.Bregal Milestone ha effettuato undi euro in data 3 febbraio 2022 e - nel termine di 12 mesi previsto dagli accordi - in data odierna ha versato ulteriori Euro 30 milioni giungendo a detenere una partecipazione pari a circa il 16% del capitale sociale di InfoCert.