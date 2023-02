TMP Group, debutto senza scossoni su Euronext Growth Milan

TMP Group

(Teleborsa) -per, Tech Media Company specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing e eventi nel mondo Industry, Fintech, Sport e Design. A due ore dall'inizio delle negoziazioni, il titolo èdi 10 euro per azione, dopo aver aperto a 11 euro per azione.Si tratta dellasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 192 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.InTMP Group ha raccolto 4,1 milioni di euro (4,7 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'over-allotment). Il flottante al momento dell'ammissione è del 25,53% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 14,1 milioni di euro."Dedicheremo le risorse intercettate al nostro piano di consolidamento nazionale e di: potenziamento tecnologico su realtà virtuale, aumentata, AI, Metaverso, NFT e live experience interaction, posizionamento chiave come player protagonista di questa nuovissima ondata di comunicazione multimediale, M&A e rafforzamento commerciale, sono i focus del nostro piano strategico di crescita", ha detto il"L'ingresso in Borsa Italiana è il successo di un team di persone, coeso e determinato, che rende ogni giorno TMP un attore in grado di intercettare i grandi temi tecnologici e di comprendere la grande trasformazione in atto,", ha aggiunto.