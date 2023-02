Wall Street sale dopo che Powell segnala inizio processo disinflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha affermato che i policymaker si aspettano di fornire. Gli investitori sono anche stati confortati dal commento di Powell secondo cui il "processo di disinflazione è iniziato", il quale suggerisce che l'aggressivo ciclo di inasprimento sta iniziando ad avere l'effetto desiderato.La Federal Reserve non ha sorpreso il mercato e aumentato i tassi di interesse chiave di, rallentando quindi rispetto al rialzo da 50 pb attuato a dicembre.A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.093 punti, mentre, al contrario, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,05% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Su di giri il(+2,16%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,12%).Al top tra i(+2,87%),(+2,33%),(+1,99%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,08%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,53%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,09%.(+13,05%),(+12,63%),(+10,55%) e(+10,32%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,26%.In apnea, che arretra del 5,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,77%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 43,65K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 2,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 186K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,4%; preced. 0,8%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 2,3%; preced. -1,8%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,5%)14:30: Variazione occupati (atteso 185K unità; preced. 223K unità).