Azimut punta su brasiliana Capitual, Club Deal per 15 milioni

Azimut

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa con 79 miliardi di euro di masse totali e clienti in 18 Paesi,al fine di supportarne l’espansione internazionale. Capitual è unadi successo che opera come ponte tra le cripto valute e la finanza tradizionale servendo Exchange digitali, investitori privati e imprese.Capitual,e, attualmente, conta più di 4,5 milioni di clienti con un volume medio mensile di transazioni di circa 1 miliardo di USD. Le soluzioni di Capitual utilizzano un approccio proprietario per essere conformi ai requisiti KYC e AML, e per gestire il rischio di cyber attacchi garantendo i più elevati standard di sicurezza e normativi nel mercato tradizionale e, allo stesso tempo, in quello delle crypto.Riconosciuta come Best Cryptocurrency Bank ai Crypto Awards nel 2022 in Brasile, Capitual ha raggiunto una posizione di leader all’interno della crescente industria dei digital asset e punta ora ad espandere la sua attività anche al di fuori del Brasile, a partire dall’ Europa e dal Messico. Gli Exchange digitali internazionali, già clienti di Capitual in Brasile, sono pronti ad ampliare geograficamente gli accordi appena la banca digitale diventerà operativa.Capitual ha partecipato al LIFT Challenge Real Digital sviluppando uno dei nove progetti di Central Bank Digital Currencies (CBDC) scelti poi dalla Banca Centrale del Brasile per realizzare il Real digitale. Le valute digitali come le CBDC e gli stablecoin rappresentano la naturale evoluzione del denaro e dei metodi di pagamento attuali. Ad oggi, le Banche Centrali di 114 Paesi stanno esplorando le possibilità di questa tecnologia, mentre 11 Paesi hanno già lanciato le loro CBDC.La collaborazione tra i due Gruppi, oltre a supportare l’espansione internazionale di Capitual, permetterà a quest’ultima di far leva, in Europa, sull’ecosistema fintech di Azimut e di fornirgli una solida tecnologia di finanza decentralizzata capace di interagire, in modo fluido e affidabile, con il mondo degli investimenti tradizionali.