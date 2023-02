Borse europee deboli. Attesa per Job Report USA

Apple

(Teleborsa) -, che scontano la delusione per i risultati trimestrali die dell'outlook fornito da. Gli investitori appena usciti dalla due giorni delle banche centrali guardano ora con trepida attesa al dato clou della settimana: il, che sarà annunciato tra circa un'ora. Gli addetti ai lavori stimano una creazione di nuovi posti di lavoro, a gennaio, minore rispetto al mese precedente, e prevedono un aumento del tasso di disoccupazione.Sul versante macroeconomico, l’ha indicato una marginale espansione , ad inizio 2023 e dopo sei mesi di contrazione. Sul fronte societario, focus sucon il nuovo CdA che si riunirà il prossimo 24 febbraio , per esaminare l' offerta giunta da KKR . Nel frattempo Intesa Sanpaolo ha annunciato in conti del 2022 e confermato l'obiettivo di utile a 6,5 miliardi al 2025.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,093. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.914,8 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,09%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,79%.tentenna, che cede lo 0,55%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,25%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,16%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,96% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 29.083 punti.di Milano, troviamo(+2,00%),(+1,63%),(+1,17%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,22%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,17%.scende del 2,16%.Calo deciso per, che segna un -2,16%.del FTSE MidCap,(+4,02%),(+3,35%),(+1,77%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,80%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,50%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,98%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,83%.Tra i dati02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,6 punti; preced. 48 punti)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 2%)10:00: PMI servizi (atteso 50,7 punti; preced. 49,8 punti)10:00: PMI composito (atteso 50,2 punti; preced. 49,3 punti)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,4%; preced. -1%).