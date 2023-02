Confcommercio, disagio sociale resta elevato e sconta incertezze e inflazione

(Teleborsa) -, combinando la situazione del mercato del lavoro (tasso di disoccupazione esteso) e l'inflazione. Ma l'indicatore del malessere delle famiglie, a causa delle incertezze che colpiscono la view sui prossimi mesi.Ilsi è attestato su un valore stimato di, in diminuzione di appena due decimi di punto rispetto al valore del mese precedente . Il contenuto ridimensionamento dell’area del disagio sociale è sintesi di un rallentamento del tasso di crescita dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza di acquisto e di una stabilizzazione della disoccupazione.il Mic si è attestato a, valore più contenuto rispetto al biennio precedente, con una tendenza all’incremento nel secondo semestre. Tale evoluzione è da imputarsi esclusivamente alla decisa ripresa della componente inflazionistica.Il- segnala Confcommercio - ha mostrato una. Il numero di occupati è aumentato di 37mila unità su novembre ed il numero di persone in cerca di lavoro è rimasto sostanzialmente invariato. Queste dinamiche hanno comportato una stabilità del, associato a una riduzione del numero di inattivi (-54mila unità su novembre). Considerando anche la CIHG e gli assegni erogati dai fondi di solidarietà, ilA dicembre i- spiega l'associazione - hanno mostrato una, in riduzione rispetto all’8,8% del mese precedente. Le primeindicano un incremento (), a segnalare le difficoltà nel processo di rientro delle tensioni inflazionistiche. Non mancano, infatti,. La core inflation è in crescita, la trasmissione da monte a valle dello shock energetico e dei prezzi di alcune materie prime non si è esaurita."Le- afferma l'associazione dei commercianti - potrebbero accentuare la, con un rallentamento dell’economiae un deterioramento del mercato del lavoro. Il combinarsi di questi elementi potrebbe contribuire a mantenere l’area delanche nei primi mesi del 2023".