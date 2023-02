L'indice delle società High Tech italiane è in territorio positivo (+1,13%), corre Exprivia

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 168.297,2, in crescita di 1.896,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude cautamente positivo a quota 881, dopo aver avviato la seduta a 872.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,31%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,81%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,18% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,75% sui valori precedenti.