Orsero, mercato premia titolo per rialzo guidance 2023

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,61% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuisce il via libera del CdA alle proiezioni di budget per l'esercizio 2023, che hanno portato a un rialzo della guidance sui principali indicatori economico-finanziari dell'anno in corso.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 16,19 Euro con primo supporto visto a 15,55. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15,21.