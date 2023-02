Sostenibilità, S&P: tensioni tra gestione rischi a breve e obiettivi a lungo termine

(Teleborsa) - In un contesto di turbolenze geopolitiche, inflazione persistente, recessione incombente e peggioramento degli impatti dei cambiamenti climatici, è probabile che nel 2023 emergano. Lo afferma S&P Global Ratings in un report che analizza le principali tendenze globali in materia di sostenibilità che guideranno i processi decisionali nel 2023."Queste tendenze evidenziano ilche vediamo affrontare e gestire le parti interessate, soppesando forze diverse e talvolta opposte - scrivono gli autori Lai Ly, Global Head of ESG Research, e Lindsey Hall, Head of ESG Thought Leadership - Questapotrebbe essere un segno distintivo delle discussioni e delle decisioni sulla sostenibilità per tutto il 2023".I nove trend ESG individuati sono: gli standard didella sostenibilità faranno pressioni sulle aziende e sugli investitori affinché rispondano e si adattino; le aziende e gli investitori affronteranno il crescenterelativo alle (in)azioni di sostenibilità; le strategie climatiche saranno riconsiderate alla luce delle preoccupazioni relative allae all'accessibilità economica; icrescenti dei rischi climatici fisici accelereranno gli investimenti nell'adattamento e nella resilienza.E ancora: leche si adattano alle nuove dinamiche della forza lavoro saranno testate di fronte all'incertezza economica e del mercato del lavoro; maggiori risorse saranno dedicate alla gestione degli impatti sui diritti umani nelle catene di approvvigionamento tra le nuove normative sulla sostenibilità; i cambiamenti climatici continueranno a guidare la siccità e la scarsità d'acqua, aumentando l'attenzione sui; la comprensione dellae dei rischi legati alla natura raggiungerà un punto di svolta man mano che saranno disponibili più dati; il mercato globale delle obbligazioni sostenibili tornerà a crescere, ma dovrà affrontare sfide di credibilità e incertezza del mercato.Su quest'ultimo punto, S&P prevede che le(global green, social, sustainability and sustainability-linked bond) aumenteranno leggermente nel 2023, man mano che gli aumenti dei tassi diminuiranno, anche se i rischi di inflazione permangono e la crescita globale è destinata a ristagnare o addirittura a entrare in recessione in alcune regioni. La stima è che l'emissione di GSSSB crescerà tra 900 miliardi e 1 trilione di dollari nel 2023, rispetto a quasi 850 miliardi di dollari nel 2022.