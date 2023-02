UniCredit e Sace supportano i piani di crescita internazionale di Veneta Cucine

(Teleborsa) -supportano i piani di crescita internazionale diazienda leader a livello europeo nel segmento della produzione di cucine. La banca ha infatti finalizzato in favore dell'azienda, storica realtà imprenditoriale fondata nel 1967 inprovincia di Treviso, una supporto degliinvestimenti volti ad aumentare la capacità produttiva.Tale operazione – si legge in una nota congiunta – si inquadra nel più ampio piano di sviluppo dell'azienda, che prevede una forte focalizzazione sui mercati esteri, in particolare in, Paese in cui è stata recentemente perfezionata l'acquisizione del controllo della società distributrice Veneta Cucine France che dal 2013 opera su tutto il territorio francese con una rete di 50 negozi monomarca.è un'azienda familiare con oltre 50 anni di storia, che anche grazie al contributo di un gruppodi manager capaci, si è trasformata negli anni da realtà locale a gruppo di livello internazionale, diventandola più grande piattaforma italiana di mobili per cucina, fino a raggiungere nel 2022, unIl Gruppo, nei 120mila mq di superficie industriale coperta, suddivisi tra il complesso di Biancade (TV) cheospita sia la produzione che gli uffici, lo stabilimento per la lavorazione del legno di Codissago - Longarone (BL) e quello di San Biagio Di Callalta (TV) dedicato alla linea di prodotto Caranto, impiega oltre 800 persone grazie alle quali progetta, produce, gestisce, amministra e distribuisce 10 sistemi, 40 modelli su 5 diverse scocche, che generano 400 varianti cromatiche e materiche, con infinite possibilità di personalizzazioni tali da immettere sul mercato 90mila sistemi cucina ogni anno."Con questo intervento – dichiara– ribadiamo la volontà di UniCredit di proporsi come partner di riferimento per le numerose realtà imprenditoriali del Nord Est interessate a intraprendere piani di crescita tanto ambiziosi e lungimiranti quanto concreti e sostenibili. Una sostenibilità intesa nelle sue varie accezioni, che spaziano da quella ambientale a quella economica, e che sta diventando sempre più fattore dirimente di successo sui mercati globali"."Questo finanziamento, indirizzato al raggiungimento di obiettivi strategici di medio lungo termine, – dichiara–, è l'ennesima conferma di quanto l'azienda sappia con attenzione affrontare la crescita rispettando principi di concretezza e credibilità. Operazioni così importanti si possono realizzare anche grazie al prezioso contributo professionale di partner qualificati, quali UniCredit e SACE"."Da anni siamo al fianco di Veneta Cucine con l'obiettivo di sostenerla per la crescita e lo sviluppo sui mercati internazionali – afferma– Questa operazione conferma il nostro supporto a ciò che riguarda investimenti che vanno verso quella direzione, in linea con le direttrici del nostro piano industriale".