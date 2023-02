Wall Street in ribasso dopo i dati molto positivi del mercato del lavoro

Apple

(Teleborsa) -, dopo che i, che quindi potrebbe minare gli sforzi della Federal Reserve per rallentare l'inflazione. L'US Bureau of Labor Statistics ha comunicato che a gennaio si è registrato un(nei settori non agricoli), dato molto superiore al consensus (+185 mila nuovi impieghi), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 3,4% (aspettative al 3,6%).Nella conferenza stampa di queste settimana, dopo la riunione in cui il FOMC ha deciso di aumentare i tassi di 25 punti base,aveva preso atto dell'attuale rallentamento dell'economia e usato più volte il termine "disinflazione". Ora il forte mercato del lavoro offre alla banca centrale statunitense spazio percon la sua politica monetaria."Tali dati smentiscono la narrativa delle banche centrali e soprattutto le aspettative dei mercati - ha commentato Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia - Il mondo del lavoro statunitense si conferma forte, molto forte, nonostante le mosse restrittive della Federal Reserve. La crescita dei salari si mostra consistente e porterà ulteriori pressioni inflazionistiche. Leper riportare l’inflazione verso l'obiettivo del 2%".Un peso sul sentiment degli investitori ce lo hanno anche le arrivati ieri sera dopo la chiusura del mercato.ha sofferto vendite di iPhone più deboli e problemi di produzione in Cina, i risultati disono stati colpiti dal rallentamento della spesa pubblicitaria online, mentreha segnalato che le prestazioni del suo business cloud chiave sono state leggermente inferiori alle attese.(compagnia assicurativa e sanitaria statunitense) ha comunicato un utile trimestrale sopra le attese e aumentato il dividendo,(azienda statunitense di biotecnologia e biofarmaceutica) ha registrato una trimestrale oltre le attese nonostante il calo dei medicinali Covid-19, mentre(big dell'intermediazione assicurativa e riassicurativa) ha segnalato un free cash flow 2022 al massimo storico.Illima lo 0,28%; sulla stessa linea, l'perde lo 0,89%, continuando la seduta a 4.142 punti. Depresso il(-1,66%); con analoga direzione, in ribasso l'(-0,98%).