Wall Street migliora nel corso della seduta dopo shock dati macro

(Teleborsa) -registrati all'inizio della seduta, dopo che i, che quindi potrebbe dare motivo alla Federal Reserve di continuare con la sua aggressiva politica monetaria. L'US Bureau of Labor Statistics ha comunicato che a gennaio si è registrato un(nei settori non agricoli), dato molto superiore al consensus (+185 mila nuovi impieghi), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 3,4% (aspettative al 3,6%)., dopo la diffusione delle rispettive trimestrali.ha sofferto vendite di iPhone più deboli e problemi di produzione in Cina, i risultati disono stati colpiti dal rallentamento della spesa pubblicitaria online, mentreha segnalato che le prestazioni del suo business cloud chiave sono state leggermente inferiori alle attese.(compagnia assicurativa e sanitaria statunitense) ha comunicato un utile trimestrale sopra le attese e aumentato il dividendo,(azienda statunitense di biotecnologia e biofarmaceutica) ha registrato una trimestrale oltre le attese nonostante il calo dei medicinali Covid-19, mentre(big dell'intermediazione assicurativa e riassicurativa) ha segnalato un free cash flow 2022 al massimo storico.Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 34.119 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.171 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,35%; sui livelli della vigilia l'(-0,01%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,74%),(+3,57%),(+2,33%) e(+2,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,98%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,65%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,15%.(+4,50%),(+4,26%),(+3,86%) e(+3,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,50%. In apnea, che arretra del 5,24%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,44%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,09%.