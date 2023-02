Asia incerta con tensioni USA-Cina. Positiva la piazza di Tokyo

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche hanno vissuto una seduta incerta, a causa delle tensioni fra USA e Cina e delle indicazioni giunte la scorsa settimana dalle principali banche centrai, in particolare la Fed.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,51%, mentre il Topix sale dello 0,47%. Negativo il mercato di(-1,7%).Giornata no per le borse cinesi, con Shanghai che lascia sul parterre circa l'1% ein calo dell'1,36%. Stessa Impostazione perche scivola dell'1,34%.In netto peggioramento(-2,31%); sulla stessa tendenza(-0,46%),(-0,32%) e(-0,07%). Chiusa per festivitàPoco sotto la parità(-0,68%); sulla stessa tendenza, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,33%.Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%.Il rendimento per l'è pari 0,5%, mentre il rendimento deltratta 2,9%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,9%)00:50: Partite correnti (atteso 98 Mld ¥; preced. 1.804 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,7%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,8%).