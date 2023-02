Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,39%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,38%.Balza in alto lo, posizionandosi a +178 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,01%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,14%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,89%, e pesante, che segna una discesa di ben -1,54 punti percentuali.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,82%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 28.970 punti, in calo dello 0,83%.In discesa il(-0,92%); come pure, negativo il(-0,94%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 2,19%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,53%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,78%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,68%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,25%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,98%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,83%.Tra i(+2,09%),(+1,26%),(+0,90%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,78%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,88%.Tra lepiù importanti:08:00: Ordini industria, mensile (atteso 2%; preced. -4,4%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -2,5%; preced. 1,2%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -2,7%; preced. -2,5%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,9%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,2%