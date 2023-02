CRIF, frenano le richieste di credito da parte delle imprese

(Teleborsa) - Lasciato alle spalle il periodo acuto della pandemia,registrano una flessione complessiva del, con un andamento pressoché stabile nei trimestri; ad esclusione del picco rilevato nel I trimestre che ha sfiorato il -8%, valore che è andato a dimezzarsi con il passare dei mesi (-3,8% IV Trimestre 2022). E' questo il quadro complessivo che emerge dall’ultima edizione del Barometro CRIF sul credito alle imprese, basato sul patrimonio informativo di EURISC - il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF dal quale si evince che rntrando nel dettaglio, l’atteggiamento generale di maggiore prudenza nel 2022 ha riguardato principalmente le imprese individuali con un -12%, mentre la domanda proveniente dalle società di capitali si è contratta a una sola cifra decimale, -2,4%.Tuttavia, si registrarichiedere un importo medio più elevato, +16,8% rispetto al 2021 e un valore complessivo di 123.979 Euro. Per quanto riguarda le Imprese individuali, il valore dei finanziamenti richiesti è risultato pari a 39.366 Euro (in crescita del +2,9% rispetto al 2021) contro i 163.619 euro delle Società di Capitali (+15,6%).Guardando al sistema manifatturiero italiano continua a presentare due velocità: un gruppo ristretto di imprese, con performance straordinarie, che è in grado di trainare lo sviluppo e l’economia italiana mantenedo il rapporto tra investimenti materiali e immateriali rispetto al fatturato tra il 3-4%. Al contrario di quello che accade nella manifattura italiana che ha storicamente mantenuto questo rapporto intorno al 2% (Osservatorio Controvento, Nomisma-CRIF-CRIBIS). Infine, a incidere sulle performance economiche non è solo la quantità dell’investimento ma anche la qualità, in particolare su quei temi chiave per diventare un’impresa fiorente, quali digitalizzazione, innovazione e sostenibilità. Saranno questi i driver su cui le imprese dovranno puntare per affrontare ‘Controvento’ il 2023” - commentaExecutive Director di CRIF.In linea con l’anno precedente,Per quanto riguardail peso delle richieste di finanziamento con importo inferiore ai 10.000 Euro rappresenta il 45,2% del totale, a conferma di come le PMI tendano a rivolgersi agli istituti di credito soprattutto per importi di piccolo taglio. Mentre per le società di capitali le esigenze di liquidità risultano polarizzate: il 29,8% richiede importi inferiori ai 5.000 euro mentre il 33% sono superiori ai 50.000 euro. Tra i settori che si caratterizzano per volumi di richieste di credito particolarmente elevati registriamo al vertice della graduatoria i Servizi, con quasi un quarto del totale (23,9%, un punto percentuale in meno rispetto al 2021). Al secondo posto si posiziona il settore del Commercio con un 22,9% (-0,5 p.p. vs 2021), a conferma di quanto l’erosione dei margini di profittabilità per l’innalzamento dei costi delle materie prime stia accentuando il bisogno di liquidità del comparto.Sul terzo gradino del podio,che spiega il 17,8% delle richieste di credito presentate dalle imprese nel 2022 (-1,5 p.p. vs 2021), settore sostenuto positivamente dagli incentivi governativi (bonus facciate, superbonus 110%, ecc.). A seguire il settore manifatturiero (11,1% del totale, +0,4 p.p vs 2021), che in questi 12 mesi, ha affrontato la difficoltà di approvigionamento delle materie prime e piani di investimento per affrontare la transizione ecologica e diminuire così la dipendenza dai combustibili fossili.