Doxee, ingresso strategico di Simest nel capitale sociale della controllata austriaca Doxee CEE

Doxee

(Teleborsa) -, multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito(CCM), Digital Customer Experience e Paperless, facendo seguito a quanto comunicato in data 18 gennaio 2023, comunica l’ingresso diS.p.A. - società del Gruppo CDP che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane - neldella propria controllata austriaca, con una quota di minoranza pari al 42%.L’ingresso di Simest in Doxee CEE GmbH è avvenuto, in data odierna, tramite lada parte di Simest S.p.A., sia in proprio che tramite il(FVC) - gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - di un aumento di capitale di complessivi 2 milioni di euro per acquisire il 42% del capitale sociale di Doxee CEE GmbH.Si ricorda inoltre che per consentire a Simest S.p.A. di investire in Doxee CEE GmbH e quindi dare efficacia all’aumento di capitale anzidetto, Doxee S.p.A. ha trasferito a quest’ultima larappresentante il 90% del capitale sociale di, al prezzo di carico di circa 9,5 milioni di euro, acquisito da Doxee S.p.A. in data 29 settembre 2022.