Eventi e scadenze: settimana del 6 febbraio 2023

Anima Holding

Credem

Loews

Medica

Next Re

Nusco

Tyson Foods,

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Banco BPM

Credem

Fineco

Jonix

Kolinpharma

Banca Mediolanum

Banca MPS

BPER

Cementir Holding

Fos

Fox

Goodyear Tire & Rubber

Mattel

Walt Disney

Yum! Brands,

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Profilo

Banco di Desio e della Brianza

Baxter International

Bff Bank

Buzzi Unicem

Enel

Expedia Group,

Gefran

Illimity Bank

Intred

Kellogg

Mediobanca

Motorola Solutions,

Paypal

Pepsico,

Philip Morris International

Piquadro

Racing Force

Ralph Lauren

S&P Global,

Sanlorenzo

Unipol

UnipolSai

Banca Sistema

Basicnet

Generalfinance

Iveco

Iveco

Unipol

UnipolSai

Generalfinance

(Teleborsa) -Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariUE - Consiglio Affari generali - I punti all'ordine del giorno del Consiglio saranno le relazioni UE-Regno Unito e il prossimo Consiglio europeo straordinarioMeeting europeo - Incontro tra Christine Lagarde il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il Presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe e il Presidente della Banca europea per gli investimenti Werner HoyerConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della CompetitivitàHospitality - Il Salone dell’Accoglienza - Si svolge a Riva del Garda la 47a edizione della Fiera con 585 espositori nelle quattro aree tematiche - Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech - e nelle tre aree speciali - Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape, dedicate alla birra artigianale, al bere miscelato e al turismo del vino e dell'olioMalesia - Borsa di Kuala Lumpu chiusa per festività- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2022- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodoReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiConsob - "Investimenti sostenibili. Conoscenze, attitudini e scelte degli investitori italiani" - L'evento "Investimenti sostenibili. Conoscenze, attitudini e scelte degli investitori italiani - VIII Rapporto CONSOB", che si svolge a Roma, è parte del ciclo di incontri dedicato a "Le scelte finanziarie delle famiglie italiane - Cultura finanziaria, innovazione e sostenibilità" e fornisce evidenze in merito a conoscenze finanziarie, attitudini e scelte di investimento dei decisori finanziari italianiConsiglio di associazione UE-Moldavia - I rappresentanti dell'UE e della Repubblica di Moldova discuteranno delle relazioni UE-Moldova nel contesto dello status di paese candidato all'adesione all'UE concesso al paese. Focus su cooperazione economica e settoriale, in particolare nel settore dell'energia; scambi e questioni commerciali; cooperazione e convergenza nel settore della politica estera e di sicurezzaEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Videoconferenza di presentazione dei risultati preliminari annuali 2022 alle ore 10.00 con il Direttore Generale, Angelo Campani -- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveCia-Agricoltori Italiani - "Agricolture al centro" - IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani con focus su Reddito, Clima, Aree rurali e Infrastrutture. Intervengono, tra gli altri, il presidente nazionale di Cia, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR. L'evento si svolge a Roma10:00 - Il Piano 2030 del settore elettrico: le opportunità per la filiera italiana - Presentazione dello studio Enel Foundation realizzato con Althesys ed Elettricità Futura a Roma. Intervengono gli AD di Althesys e di Enel, il Presidente di Elettricità Futura, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoConsiglio Europeo Straordinario - Al Consiglio Europeo straordinario i leader dell'Ue discuteranno sulla gestione comunitaria dei flussi migratori e sul piano anti-inflazione degli Stati UnitiBanca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali11:00 - Corte dei Conti - Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2023 - La cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2023 si svolgerà a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, svolgerà la relazione sull'attività dell'Istituto nel 2022. Interverranno il Procuratore generale, Angelo Canale, e la Presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi17:30 - Equita - Eccellenze Piemontesi e Finanza Straordinaria - Crescita e creazione di valore: come la finanza d’impresa e l’M&A possono accelerare e supportare il rilancio delle eccellenze del Piemonte. Organizzato da Equita, l'evento si svolge a Torino e intervengono, tra gli altri, il CEO di Equita e il Presidente Esecutivo di Newlat. Aprono i lavori Silvia Foa (Investment Banking Managing Director, Equita) e Antonio Scarabosio (Partner, Equita K Financesi).Tesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2022- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2022- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancioRating sovrano - Germania - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Danimarca e Svizzera - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - San Marino - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaAttività istituzionali - Quirinale - Il Presidente Mattarella presenzierà, al Quirinale, la Celebrazione del "Giorno del Ricordo"MEF - Ministro Giorgetti - Presentazione collezione numismatica 2023 al MEF. Interviene il ministro GiorgettiTesoro - Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Risultati del IV trimestre e risultati preliminari dell’esercizio 2022- Appuntamento: Presentazione dei risultati del quarto trimestre e dell’esercizio 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti