Lufthansa volerà con i B787-9 verso il Nord America

Lufthansa

(Teleborsa) -impiegherà i nuovisulle rotte verso il Nord America.Da Francoforte questo tipo di aeromobile decollerà, iniziando con quattro frequenze settimanali sulla rotta per Montreal che sarà servita tutti i giorni dal 1° maggio. Le altre destinazioni su cui farà scalo sono Denver, Austin e Detroit.Ai tre Boeing 787-9 attualmente presenti nella flotta Lufthansa se ne affiancheranno a breve altri due.In totale saranno 32 quelli in consegna entro il 2027. saranno consegnati a breve: complessivamente, da qui al 2027, il vettore accoglierà in flotta 32 nuovi Boeing 787-9.