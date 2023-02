Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Honeywell International

Boeing

Travelers Company

Caterpillar

Intel

Procter & Gamble

Idexx Laboratories,

Pinduoduo, Inc. Sponsored Adr

Starbucks

Biogen

Align Technology,

Advanced Micro Devices

Marvell Technology,

Docusign,

(Teleborsa) - Si conferma debole la borsa di Wall Street, al giro di boa, che sconta qualche presa di profitto e l'eventualità di nuove mosse restrittive da parte della Fed anche alla luce degli ultimi numeri relativi al mercato del lavoro americano.L'US Bureau of Labor Statistics ha comunicato che a gennaio si è registrato un aumento di 517 mila nuovi posti di lavoro (nei settori non agricoli), dato molto superiore al consensus (+185 mila nuovi impieghi), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 3,4% (aspettative al 3,6%).Nella conferenza stampa della scorsa settimana, dopo la riunione in cui il FOMC ha deciso di aumentare i tassi di 25 punti base, il governatore Jerome Powell aveva preso atto dell'attuale rallentamento dell'economia e usato più volte il termine "disinflazione". Ora il forte mercato del lavoro offre alla banca centrale statunitense spazio per rimanere aggressiva con la sua politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 33.896 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.111 punti. Negativo il(-0,77%); sulla stessa linea, leggermente negativo l'(-0,56%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,99%),(+0,93%),(+0,88%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,63%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%.Al top tra i, si posizionano(+2,28%),(+2,09%),(+1,56%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,71%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,33%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -68,5 Mld $; preced. -61,5 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 376K barili; preced. 4,14 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 194K unità; preced. 183K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 64,9 punti).