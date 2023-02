Salcef, operatività sul buy-back

Salcef Group

Gruppo che opera nello sviluppo e innovazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 e successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14 novembre 2022,ha comunicato di aver, tra il 30 gennaio e il 3 febbraio 2023 inclusi, complessivamenteper unpari aFacendo seguito a quanto già comunicato, gli acquisti, per un ammontare massimo di 300.000 azioni, hanno la finalità di:disporre di azioni proprie da destinare a servizio del "Piano di Stock Grant 2021-2024", del "Piano di Stock Grant 2022-2025", del "Piano di Performance Shares 2022-2023", nonché di eventuali futuri piani di incentivazione al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal CdA; compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse; costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria; realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero comunqueal fine di cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno; impiegare risorse liquide in eccesso.A seguito degli acquisti sopra indicati, al 3 febbraio Salcef detiene 656.136 azioni proprie, pari all'1,052% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione del, che chiude con una variazione percentuale dello 0,54%.