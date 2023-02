Shoah, l'ad di FS Ferraris al totem di Milano Centrale: "Il dovere della memoria affinché non accada più"

(Teleborsa) - “Il totem che inauguriamo oggi è installato in un luogo di vita, di gioia, di arrivi e partenze. Le stazioni per noi rappresentano simboli di vita, socialità e coesione territoriale. In passato sono stati trasformati in luoghi di terrore, angoscia e disumanità, abbiamo quindi il dovere di non dimenticare per contribuire a costruire una società realmente equa e inclusiva”. Con queste parole, amministratore delegato del Gruppo FS, ha spiegato oggi la scelta di installare il totem informativo alla Stazione di Milano Centrale Alla, che si inserisce nelle iniziative legate al Giorno della Memoria, ha presenziato la senatrice a vita,, che all'età di 13 anni, proprio da quei binari, partì con il padre Alberto verso il campo di concentramento di. Presenti all'inaugurazione anche il ministro della Cultura, il presidente della Fondazione Memoriale Shoah di Milanoe il sindaco di MilanoIl totem contiene le indicazioni su come raggiungere il, a 200 metri dalla stazione Centrale, in piazza Edmond Jacob Safra 1, e mostra anche un video, realizzato dal Ministero della Cultura insieme all’Istituto Luce - Cinecittà."La parolanon va mai dimenticata, perché fa parte di noi - ha ammonito la senatrice Segre nel suo intervento, ricordando il legame con il 6 febbraio 1944, la data in cui partì il suo treno per Auschwitz - . Una, come per me ogni anno, ma dobbiamo tutti ricordare che ai grandi dolori, di solito, c'è una fine. E in un giornata come questa, io che ho 92 anni, mi sento comunque fortunata perché poi ho scoperto la vita, l'amore, la maternità, l'essere nonna, soddisfazioni grandi. Anche in una giornata come questa i ricordi sono colorati. Un sogno colorato".Anche il ministro Sangiuliano ha voluto riaffermare il valore dellache "non deve essere un mero fatto rievocativo, ma servire a costruire gli anticorpi contro ogni forma die di. Voglio ringraziare la senatrice Liliana Segre per averci stimolato a fare questa cosa e l'AD delle Ferrovie, Luigi Ferraris, per la solerzia con cui in unatra il ministero della Cultura e il Gruppo FS, siamo riusciti a realizzare questo piccolo granello della memoria". Il ministro ha infine auspicato di poter inaugurare presto, con la senatrice Segre, il museo della Shoah di Roma."Milano - ha aggiunto il sindaco Sala, nel corso della cerimonia di presentazione del totem - vuole preservare la memoria del male generato dall'e dall'verso i diversi e guardare al futuro per costruire un domani migliore". Rivolgendosi poi alla senatrice Segre il primo cittadino ha aggiunto "Sei una rompiscatole, ma così le cose si fanno. È merito tuo".