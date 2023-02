Turismo, Riva del Garda: da oggi al 9 febbraio il Salone dell’Accoglienza

(Teleborsa) - Open air: in cima ai desideri c’è il. È il primo dato emerso al, inaugurato oggi a, dove la presenza di– la Federazione più rappresentativa delle imprese del turismo all’aria aperta - sottolinea il ruolo crescente dell’outdoor nel panorama turistico.“Il glamping può rappresentare un elemento decisivo per la crescita del settore e una migliore definizione dell’offerta turistica all’aria aperta – afferma il presidente nazionale di Faita-FederCamping, che guida anche la Federazione del Nordest – L’Hospitality di Riva del Garda si avvia a diventare uno dei più comleti e autorevoli appuntamenti del panorama fieristico nazionale dedicati al turismo outdoor”. In Italia – oltre 2mila strutture tra, per un milione e 350mila posti letto – la quota glamping, infatti, oggi si avvicina al 20%. È il, che punta a stupire. Stuzzicano la fantasia e risvegliano la nostra parte ‘bambina’, le case sugli alberi, le home galleggianti, le tende adagiate sulle acque del lago, le bolle trasparenti con vista sulle stelle, sono tutte soluzioni all’altezza del ‘sogno’.Tuttavia, il vero glamping si realizza nelle, come ad esempio quelle che sorgono nellee nei, che offrono non solo comfort di alloggio, ma soprattutto un contesto ambientale particolarmente curato e attento alle esigenze dell’ospite, coinvolto nell’esplorazione e nella conoscenza del territorio. “Il glamping si sposa bene anche con la sostenibilità – precisa, senior researcher del Ciset-Ca’ Foscari – Si sta diffondendo un turismo più consapevole, che unisce all’istanza di vivere un’esperienza unica, esclusiva, legata a una natura incontaminata, anche il rispetto dell’ambiente”.Non solo, quindi, ma anche scelta, una formula che si sta sviluppando pure nelle aree montane o lacuali, dove si colloca ben un terzo (circa 700) delle strutture presenti in Italia. Nei campeggi di queste località la domanda, nell’ultimo anno, è cresciuta del 25% rispetto al 2019.Il glamping è al centro del primo incontro di Faita-Federcamping all’interno della Fiera: ‘L’evoluzione del concetto di comfort: migliorare la percezione di qualità del settore ricettivo’, a cura di, di Biosafe, sarà l’occasione per misurare la crescita dell’offerta glamping e l’andamento della certificazione della qualità ambientale indoor e outdoor. Per il, “Il glamping è anche qualità igienica del soggiorno, con soluzioni specificamente pensate per il mondo dell’outdoor”.“Tutti i nostri campeggi stanno valutando come incrementare le possibilità di lavoro offrendo agli ospiti accomodation migliori, a cominciare dalle Spa, fino all’ipotesi suggestiva delle case galleggianti sul lago: un investimento impegnativo, quest’ultimo, ma di grande appeal - afferma il presidente di Faita-Federcamping Lombardia- Sul fronte degli alloggi di ‘ultima generazione’ ci sono ancora molti, troppi vincoli a livello legislativo, soprattutto locale, ma l’entusiasmo dei turisti verso queste soluzioni è altissimo”.“La gente ha voglia di muoversi, viaggiare, stare in mezzo alla natura. Le nostre strutture sul lago e in montagna stanno avendo grandi risultati, soprattutto con il mercato italiano”, dichiara, presidente di Faita-Federcamping Trentino, dove le strutture sono 69 (più 39 in Alto Adige), circa 30 delle quali delle quali rimangono aperte anche in inverno. “Le realtà che stanno dando i migliori risultati sono quelle che negli anni passati hanno effettuato investimenti per ampliare e migliorare l’offerta con aree wellness e animazione - prosegue Poletti - Uscire dalla propria struttura con gli sci ai piedi, andare direttamente sulle piste, godersi la giornata in un rifugio e poi tornare e immergersi in una vasca idromassaggio è un plus che ripaga”.Dal suo osservatorio a Cortina,, membro del Consiglio direttivo Faita-Federcamping Nordest, parla di una stagione invernale ottima e di un’estate sui livelli del 2019. “Baciata dalla neve e dal sole,sta accogliendo il turismo delle settimane bianche e del Carnevale. Anche se il bacino d’utenza dall’estero non è molto alto nelle nostre strutture, è sicuramente vario: gli ospiti provengono da ogni nazione, dalla Germania all’Inghilterra, alla Spagna, per quanto riguarda l’Europa. Abbiamo anche avuto una (seppur limitata) presenza di turisti cinesi”.