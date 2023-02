Aiuti di Stato, torna l'asse Parigi-Berlino: e Roma?

(Teleborsa) - Si rafforzacon l'obiettivo di accelerare i negoziati europei sull(IRA) degliE' questo il senso delladel ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire insieme all'omologo tedesco Robert Habeck che oggi sono volati a Washington dopo la proposta della Commissione europea sugli aiuti di Stato per rispondere al pacchetto Inflation Reduction Act, il pacchetto da 370 miliardi di dollari in dieci anni di incentivi e sussidi alle imprese americane per sostenere la transizione delle tecnologie verdi e ilè tutt'altro che casuale visto cheOggi martedì 7 febbraio in agenda l'incontro con il segretario al Tesoroe la rappresentante americana per il commerciovogliamo evitare che IRA comprometta i rapporti commerciali traPer questo, intenzione dei due è chiedere un meccanismo di trasparenza" per rendicontare l'ammontare dei sussidi e dei crediti d'imposta che saranno concessi sul suolo americano. Iniziativa che, di fatto, consentirà aidi rispondere in manieraSi cerca una sintesi non facile da trovare come confermano le parole della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la quale ha sottolineato che la sfida è "resistere alla tentazione dell'iperprotezionismo", garantendo alle imprese Ue "condizioni di parità, prevedibilità e fiducia". Sfide urgenti che, ha spiegato ancora Metsola, "Una missione cheparlano di iniziativa "