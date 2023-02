Altea Green Power, nuovo accordo di co-sviluppo con Aer Soléir

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha firmato un, gruppo irlandese tra i principali player nel settore dell'energia in Europa, partecipata da Quantum Energy, leader del settore nel mondo. Una prima intesa - riguardante impianti di Storage BESS per oltre 510MW - era stata siglata a luglio 2022.La nuova partnership punta a sviluppare congiuntamenteper un totale di circa 300 MW nei prossimi 36 mesi, permettendo ad Altea Green Power di accrescere la propria quota di mercato nel settore dello sviluppo di progetti rinnovabili in Italia. I riferimenti economici del contratto "sono pienamente soddisfacenti per la società e in linea con i requisiti di redditività attesi", evidenzia una nota."Siamodella già fruttuosa collaborazione con Aer Soléir", ha commentato il"Questo nuovo e importante accordo daràal nostro costante impegno nell'ambito delle energie rinnovabili e al percorso di crescita di Altea Green Power, che si fonda sui valori fondamentali di innovazione e rispetto per l'ambiente - ha aggiunto - La partnership con Aer Soléir, con cui ci impegniamo a generare e condividere il fondamentale valore della sostenibilità e del green, attesta Altea come sviluppatore leader in Italia nel settore dell'energia".