Assoreti: raccolta netta 2022 cala a 44,9 miliardi, dicembre positivo

(Teleborsa) - Il 2022 si conclude con il migliore risultato mensile di raccolta dell’anno per le. In base agli ultimi dati, a dicembre, isono raddoppiati rispetto al mese precedente a; aumentano anche le risorse nette mensili investite in prodotti delfino a. Il trend di crescita coinvolge anche lache, tra investimenti in titoli per 4,6 miliardi e movimentazioni nette in uscita da conti correnti e depositi per 1,8 miliardi, chiude il mese conIlvede dunque le Reti realizzare laperdi euro. Le risorse destinate ai prodotti delammontano a circae sono sostanzialmente equidistribuite tra gestionipatrimoniali, collettive e individuali, e prodotti assicurativi/previdenziali. Il settore degliè sostenuto dall’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i quali hanno fornito un apporto in termini di raccolta netta pari adi euro, compensando i deflussi realizzati dagli altri canali distributivi e portando in positivo il bilancio complessivo del. Cresce significativamente l’investimento insui quali confluisconodi euro."È stato un anno faticoso ma i risultati non possono che renderci orgogliosi. Il modello delle Reti ha superato anche questa sfida brillantemente. Tutto questo è stato possibile grazie alla grande professionalità e costanza nel servizio svolto dai consulenti finanziari, con una raccolta di qualità nell'interesse del cliente", commenta, Presidente dell’Associazione, spiegando "nonostante il periodo complesso, infatti, abbiamo portato avanti i progetti di vita dei risparmiatori nel medio lungo periodo, mettendo al centro del progetto la diversificazione insita nella componente gestita dei portafogli".Guardando più in dettaglio il, ladi dicembre si è attestata adi euro ed il bilancio annuale risulta positivo per 3,9 miliardi di euro; gli investimenti si concentrano sui fondi azionari (8,4 miliardi) mentre sugli obbligazionari prevalgono i riscatti (-5,9 miliardi). Ildelle movimentazioni delledi euro e determina una valorizzazione annuale degli investimenti netti pari a 4,6 miliardi. Leindirizzate sul compartoammontano adi euro, mentre l’anno si chiude con un risultato netto pari a 8,5 miliardi di euro prevalentemente riconducibile alle unit linked (4,8 miliardi) e alle polizze multiramo (3,3 miliardi).Ilrelativo agliè positivo perdi euro e conferma l’orientamento all’investimento in titoli di debito (4,4 miliardi). Da inizio anno iltotale arriva ai titoli amministrati ed in particolare ai(12,2 miliardi), tra collocamento sul mercato primario (2,3 miliardi) e attività sul mercato secondario (9,9 miliardi); le scelte di investimento coinvolgono anche i(5,3 miliardi), i titoli azionari (3,6 miliardi) ed i certificate (2,5 miliardi).Nel mese di dicembre da c; nel 2022 la liquidità rappresenta il 2,2% della raccolta netta totale.