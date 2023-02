Borse caute. Piazza Affari positiva con utilities

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un certo vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Gli investitori attendono un discorso del governatore della Fed,, che potrebbe fornire indicazioni sulle prossime mosse sui tassi.Sulla borsa di Milano spicca la, che beneficiano di un. La raccomandazione su Italgas è stata portata a "Outperform" da "Sector perform" con target price a 6,5 euro (6,3 precedente), quella su Terna a "Sector perform" da "Underperform" con prezzo obiettivo a 7,5 euro (da 6,8) e quella su Snam a "Outperform" da "Underperform" con target a 5,5 euro (da 4,75).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,071. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,39%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,94%), raggiunge 75,55 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +177 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,02%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,05%,avanza dello 0,49%, e resta vicino alla parità(+0,08%).Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,57% a 27.177 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.424 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,06%); come pure, sulla parità il(-0,09%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,51%.avanza del 2,13%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,81%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,55%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,78%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%.del FTSE MidCap,(+4,51%),(+2,92%),(+2,19%) e(+1,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,11%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,95%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%.Tra ledi maggior peso:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,9%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. 0,4%)08:45: Partite correnti (preced. -6,7 Mld Euro)14:30: Bilancia commerciale (atteso -68,5 Mld $; preced. -61,5 Mld $)00:50: Partite correnti (atteso 98 Mld ¥; preced. 1.804 Mld ¥).