Codemotion, round da 8 milioni di euro per continuare a crescere all'estero

(Teleborsa) -, piattaforma per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti IT, ha chiuso unguidato da Sinergia Venture Fund, fondo di Venture Capital specializzato in scale-up B2B. Al round ha partecipato una selezione di partner italiani e internazionali, tra cui Azimut Digitech Fund (con Gellify come advisor), Endeavor Catalyst, Primo Ventures, P101 con Italia 500 e CDP Venture Capital attraverso il Fondo rilancio startup.Fondata nel 2013 da, Codemotion è una scale-up che opera in Italia, Spagna e Nord Europa con più di 50 dipendenti in Italia e in Spagna, un network di oltre 250 mila professionisti, 200 tech community e più di 300 fra aziende e startup.Questo nuovo aumento di capitale porta a 15,5 milioni di euro ilraccolti da Codemotion, aggiungendosi alle precedenti operazioni in cui l'azienda ha ricevuto il supporto di P101, Primo Ventures, CDP Venture Capital e"Questo round rappresenta un importante riconoscimento dei risultati ottenuti in questi anni e un punto di partenza per un nuovo capitolo di Codemotion incentrato sulla crescita internazionale e sull'esportazione del nostro modello in", ha commentato Chiara Russo, CEO e Co-Founder di Codemotion.