Elica ha concluso la seconda tranche del programma di buyback

Elica

(Teleborsa) -ha reso noto che il 25 gennaio 2023 si èdi azioni ordinarie avviato e comunicato l'11 luglio 2022, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022.Tra l'11 luglio 2022 e il 25 gennaio 2023 Elica ha acquistato 325.000 azioni ordinarie (pari allo 0,51% del capitale sociale), per un controvalore pari a 914.413 euro e un prezzo medio ponderato per il volume di 2,81 euro.A seguito degli acquisti effettuati, Elica detiene complessivamente un totale di 650.000 azioni proprie, pari all'1,02% del capitale sociale.