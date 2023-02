Francia, deficit partite correnti dicembre sale a 8,5 miliardi

(Teleborsa) - Ailfrancese mostrava un deficit di 8,5 miliardi di euro, in aumento rispetto al disavanzo di 6,7 miliardi di euro di novembre (dato rivisto da un preliminare di 6,8 miliardi). Lo rivela la Banque de France.L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della, che chiude a dicembre con un saldo negativo di 14,9 miliardi contro i -13,6 miliardi del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di -13,8 miliardi). Le stime degli analisti erano per un rosso in calo a 12,2 miliardi.Scende l'che si attesta a 51 miliardi (da 51,3 miliardi), mentre leaumentano a 65,9 miliardi (da 64,8 miliardi).