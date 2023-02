Google, arriva la risposta al chatbot di ChatGPT: si chiama Bard

Google

(Teleborsa) -ha annunciato il lancio di, un software basato su AI sul modello deldi, con un investimento da 10 miliardi di dollari. A presentare il nuovo software del gigante tech americano è stato il Ceoin un post in cui ha sottolineato come sia "un momento davvero entusiasmante per lavorare su queste tecnologie, grazie alle quali possiamo tradurre importanti ricerche e scoperte scientifiche in prodotti che aiutano veramente le persone"."Abbiamo lavorato a un servizio sperimentale di, alimentato da, che abbiamo chiamato Bard – ha spiegato Pichai –. E oggi facciamo un ulteriore passo avanti aprendo l'accesso a un gruppo di tester di fiducia, prima di renderlo più ampiamente disponibile al pubblico nelle prossime settimane". L'obiettivo di Google è quello di "combinare la vastità dellacon l’intelligenza, la potenza e la creatività dei nostri grandi modelli linguistici". Il chatbot di Google utilizzerà le informazioni presenti sul Web "per fornire risposte aggiornate e di alta qualità", ha assicurato il Ceo."Può essere uno strumento per la creatività e un trampolino di lancio per la: per esempio, aiutando a spiegare a un bambino o una bambina di 9 anni le nuove scoperte fatte grazie al telescopio spazialedella NASA, o per saperne di più sui migliori attaccanti di calcio in questo momento, o per ottenere consigli su come migliorare le proprie competenze", ha aggiunto. Bard sarà inoltre integrata nel motore di ricerca?