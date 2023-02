Holcim acquista la statunitense Duro-Last per 1,3 miliardi di dollari

Holcim

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera operante nel settore dei materiali da costruzione, ha, leader statunitense nei sistemi di, con un fatturato netto pro forma di 540 milioni di dollari. Duro-Last ha un track record di crescita a due cifre nel mercato altamente redditizio delle coperture nel Nord America e si prevede che i suoi sistemi si integreranno e rafforzeranno l'offerta di copertura integrata di Holcim, con sinergie previste di 60 milioni di dollari all'anno.La transazione ha undi 1.293 milioni di dollari, che rappresenta unpro-forma 2023 di 11,9 volte, o 7,4 volte dopo le sinergie. L'utile per azione (EPS) è visto in aumento dal primo anno. Con questa acquisizione, i sistemi di copertura Holcim supereranno i 4 miliardi di dollari di vendite nette prima del previsto."Duro-Last è unaper la nostra attività di coperture - ha commentato il CEO Jan Jenisch - Le sue tecnologie proprietarie ei suoi marchi leader completano la nostra offerta nel mercato nordamericano in rapida crescita. I suoi sistemi ad alta efficienza energetica e l'eccellenza nel riciclaggio aumenteranno ulteriormente la nostra leadership nella sostenibilità".