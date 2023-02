I tavoli sindacali dal Ministero dei Trasporti a quello del Lavoro

(Teleborsa) - Dopo il tavolo di confronto che si è tenuto oggi al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle tematiche del trasporto aereo, che ha visto presente ilcon i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e UglTa, per domani, mercoledì, 8 febbraio, alle ore 10 in videocall, è previsto al ministero del Lavoro la riunione con tutte le sigle sindacali, comprese le associazioni come Anpac, Anpav e Anp, e Ita Airways sul tema delle retribuzioni.L'incontro è stato promosso per raggiungere una intesa ed evitare lo sciopero.Intanto, in merito all’incontro odierno con il viceministro Galeazzo Bignami, il Segretario Generale Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale Ivan Viglietti della Uiltrasporti, hanno ribadito la, chiedendo che il confronto prosegua mettendo al centro il piano aeroporti e auspicando l’inserimento nei progetti di finanziamento per il Pnrr il settore del trasporto aereo, anch’esso impegnato nella fase di transizione ecologica e digitale del Paese.