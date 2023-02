Itabus: nuove soluzioni di viaggio per Cortina e l'Alta Badia

(Teleborsa) -, azienda privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza, stringe una nuova partnership con, società che da oltre 20 anni si occupa di garantire irendendo le Dolomiti accessibili, servendole con snodi infrastrutturali strategici come l'Aeroporto di Venezia e la stazione ferroviaria di Mestre. Un'opportunità per raggiungere la neve e le sue meraviglie per tutti i viaggiatori in partenza dalle principali città del network Itabus, collegando così Roma, Bologna, Milano (solo per citarne alcune) a Cortina ed all'Alta Badia.Soluzioni che si integrano con la volontà di Itabus di aumentare le soluzioni di viaggio prenotabili online dagli utenti.La collaborazione con Cortina Express permette ai passeggeri di raggiungere le località diSono 6 i collegamenti giornalieri, potenziati durante i weekend fino a un massimo di 7 viaggi quotidiani (fra andata e ritorno). Orari studiati per coprire tutte le fasce della giornata sia in partenza che in arrivo: si può raggiungere Cortina d'Ampezzo, infatti, alle 11.00, alle 14.00 ed alle 17.00 e ripartire da qui in orari compresi fra le 8 e le 20.Durante il weekend sarà attiva anche una linea che serve le località di, con 4 viaggi al giorno.Nuovi servizi che vanno ad arricchire i servizi di intermodalità offerti da Itabus per la stagione invernale, che già da dicembre collega più di 30 località sciistiche del Trentino grazie all'accordo con"Abbiamo trovato in Cortina Express un solido partner con cui completiamo la nostra offerta di viaggi multimodale verso le località delle Dolomiti, offrendo al contempo una piattaforma da cui prenotare in un'unica soluzione viaggi verso destinazioni variegate" commenta"La partnership con Itabus si inserisce all'interno dei progetti di sviluppo della mobilità integrata – afferma–. È necessario offrire strumenti che facilitino il viaggio, potendo visualizzare, scegliere ed acquistare la migliore soluzione di spostamento da un unico portale".