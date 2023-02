Jonix, ricavi 2022 in calo a 4,4 milioni di euro

JONIX

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, ha chiuso ilconpari a 4,41 milioni di euro, in diminuzione di oltre il 35% rispetto ai 6,83 milioni di euro del 2021. I ricavi realizzati all'estero sono stati pari a 2,54 milioni di euro (58% del totale vs 60% nel 2021), mentre l'Italia ha evidenziato ricavi pari a 1,87 milioni di euro (42% del totale vs 37% l'anno prima)."Chiudiamo il 2022 con ricavi pari a 4,41 milioni di euro, comunicate il 28 settembre scorso , e che beneficiano anche del completamento di alcuni ordini in portafoglio resi possibili da una intensa attività di produzione negli ultimi mesi", ha commentato il"Siamo soddisfatti di questo risultato, conseguito in un esercizio particolarmente complesso, caratterizzato da una riduzione della domanda retail e dalla crisi energetica conseguente al conflitto Russia-Ucraina che ha impattato sulla capacità di investimento del mondo corporate - ha aggiunto - Stiamosia a livello nazionale che regionale finalizzata all'adozione di interventi legislativi e regolamentari legati alla qualità dell'aria indoor".Con riferimento alle, le Air Tech Solutions registrano ricavi pari a 3,48 milioni di euro (5,90 milioni di euro nel 2021), mentre le Advanced Tech Solutions registrano ricavi pari a 0,24 milioni di euro (0,56 milioni di euro nel 2021). Dal punto di vista, il Residenziale registra ricavi pari a 1,34 milioni di euro (2,53 milioni di euro nel 2021), mentre il Commerciale registra ricavi pari a 2,39 milioni di euro (4,30 milioni di euro nel 2021).