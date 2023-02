Norwegian noleggia altri 6 737 Max8

(Teleborsa) - Norwegian ha sottoscritto unaper il noleggio di sei aeromobili, che vanno ad aggiungersi ai tre 737 Max 8 che la compagnia aerea aveva deciso di prendere in leasing, il primo dei quali già consegnato.Gli aeromobili entreranno in servizio nella flotta Norwegian in tempo utile per garantire il programma operativo della Summer 2023.Il ricorso alla formula del leasing è finalizzare a compensare i ritardi nella consegna degli aeromobili da parte del costruttore. L’impiego del Boeing 737 Max 8 concorre all’obiettivo di Norwegian di ridurre le proprie emissioni di carbonio del 45% entro il 2030.